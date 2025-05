Salzburger Tor-Festspiele abseits des Meistertellers

In der letzten Runde der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga gewinnt der FC Red Bull Salzburg mit 4:2 gegen Rapid.

Die Salzburger eröffnen die Partie mit einem Paukenschlag. Schon nach acht Minuten setzt Gloukh einen Schlenzer ins Kreuzeck und schießt die Bullen in Führung. Nur wenig später legt Salzburg in Person von Nene nach, er nutzt den Vorteil nach einem Foul an Ratkov zum 2:0 (11.).

Weiter fällt Tor um Tor

Rapid kommt nach diesem Katastrophen-Start erst langsam ins Spiel, bekommt dabei aber unfreiwillige Hilfe aus dem Lager der Bullen.

Gadou verteidigt eine Seidl-Flanke zu halbherzig und lässt das Leder zu Radulovic durch, der in Minute 19 den 2:1-Anschlusstreffer für Rapid erzielt.

Nur fünf Minuten später stellt Edmund Baidoo den zwei-Tore-Vorsprung wieder her, er wird von Nene in die Tiefe geschickt und erzielt das 3:1 für Salzburg.

Rapid kommt nicht mehr zurück

Rapid stellt zur zweiten Hälfte auf eine Dreierkette um und zeigt sich offensiv verbessert, muss aber erneut einen Rückschlag verdauen. Ratkov leitet einen weiten Abschlag per Kopf zu Nene weiter, der wiederum Tormann Hedl keine Chance lässt – 4:1 in Minuten 56. Burgstallers satter Schuss ins Kreuzeck bringt Rapid wieder auf 4:2 heran, bleibt am Ende aber Ergebniskosmetik.

Rapid schließt die Saison mit 27 Punkten auf Rang fünf ab, Salzburg klettert mit 38 Zählern noch auf Platz zwei und darf damit wieder in der Qualifikation zur Champions League ran.

