Klagenfurt rettet in letzter Sekunde einen Punkt

Die Fans im Wörthersee Stadion werden nicht enttäuscht!

Austria Klagenfurt und der SCR Altach trennen sich in einem hochintensiven Match mit 2:2.

Während die Vorarlberger früh in Führung gehen und lange auf die drei Punkte hoffen dürfen, kommt Klagenfurt in der Nachspielzeit doch noch zum verdienten Ausgleich.

Altach dreht frühen Rückstand

Der Start gehört den Hausherren. Schon nach fünf Minuten bringt Tosevski Klagenfurt mit einem Traumtor in Führung. Eine Szerencsi-Flanke wird leicht abgefälscht, der Stürmer nimmt den Ball volley und lässt Stojanovic keine Chance.

Doch Altach zeigt sich unbeeindruckt und schlägt sofort zurück. Erst gleicht Kameri nach einem perfekten Stanglpass von Fridrikas aus (10.), nur drei Minuten später dreht Fridrikas selbst das Spiel – erneut nach einem Angriff über die linke Seite (13.).

Nach einer wilden Anfangsphase beruhigt sich das Spiel, erst in der zweiten Hälfte zieht Klagenfurt das Tempo wieder an. Wernitznig trifft mit einem Distanzschuss nur die Latte (67.), wenig später scheitert Bennetts in aussichtsreicher Position (75.).

Als Altach bereits an den Auswärtssieg glaubt, schlägt Klagenfurt doch noch zu. Nach einer Flanke legt Hinteregger per Kopf ab, Wydra zieht direkt ab und trifft unhaltbar ins linke Eck (95.). Der verdiente Ausgleich für die Hausherren!

Rote Karte in der Nachspielzeit

Altach bringt sich in den letzten Minuten noch selbst in Bedrängnis. Jäger kassiert innerhalb von zwei Minuten zwei Gelbe Karten und muss in der 100. Minute vom Platz. Klagenfurt kann die Überzahl in den verbleibenden Sekunden jedoch nicht mehr nutzen.

Austria Klagenfurt bleibt mit diesem Remis im Tabellenmittelfeld und bereitet sich auf die Qualifikationsgruppe vor. Altach hingegen verpasst den ersehnten Sieg und bleibt weiter am Tabellenende.

