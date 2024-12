Schock beim SK Rapid!

Guido Burgstaller wurde am Wochenende Opfer eines körperlichen Angriffs. Der Rapidler erlitt dabei "erhebliche Kopfverletzungen".

"Der 35-jährige Kärntner wurde in der Wiener Innenstadt von einem unbekannten Mann attackiert und zog sich nach einem durch einen brutalen Schlag ausgelösten Sturz u.a. einen Schädelbasisbruch zu", teilt der SK Rapid mit.

Tat ereignete sich am Heldenplatz

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien machte am Montag aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben zu personenbezogenen Daten, bestätigte aber einen zu dem Vorfall passenden Einsatz Samstagfrüh um 6.00 Uhr auf dem Heldenplatz.

Laut Zeugen soll es zu einem Streitgespräch zwischen einem 35-Jährigen und einem Unbekannten gekommen sein. Letzterer soll in der Folge zugeschlagen haben und im Anschluss geflüchtet sein. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren noch völlig unklar, da noch keine Einvernahmen vorlagen, hieß es auf APA-Nachfrage bei der Polizei.

Täter ist unbekannt

Burgstaller wurde danach in einem Wiener Krankenhaus umgehend untersucht, muss auch die kommenden Tage dort verbringen. Der Stürmer, der im Sommer seine Karriere beenden wird, fehlt dem Klub damit mehrere Monate.

Der Täter ist bis dato unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, heißt es aus Hütteldorf. Man vertraue auf die zuständigen Behörden, dass der Täter rasch zur Verantwortung gezogen wird.

Seit Sommer 2022 läuft Burgstaller wieder für den SK Rapid auf. Insgesamt verbucht er in seinen beiden Abschnitten in Hütteldorf 203 Einsätze. Ob noch welche dazukommen, ist vorerst unklar.

Erst vor kurzem sprach der Kärntner mit 90minuten über sein bevorstehendes Karriereende >>>

Rapid teilt weiters mit: "Wir bitten, die Privatsphäre von Guido Burgstaller und seiner Familie zu respektieren. So es in den nächsten Tagen Neuigkeiten geben sollte, wird diese der SK Rapid in Absprache mit seiner medizinischen Abteilung und Guido Burgstaller vermelden."