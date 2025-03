Pacult kritisiert fehlende Konsequenz: "Viel zu schläfrig"

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult fand nach dem 2:2-Heim-Remis gegen Altach klare Worte.

"Die haben sich die Bälle hin und her spielen können, da waren wir nicht nah genug am Mann. Da hast du immer geglaubt, die spielen mit einem Mann mehr, aber das war nicht der Fall", ärgerte sich der Coach.

Für den Wiener lag das Problem vor allem in der Einstellung. "Das hat was mit Laufen zu tun, das hat was mit Erkennen der Situation zu tun. Da sind wir einfach viel zu schläfrig gewesen."

Ingolitsch lobt Moral

Auch Fabio Ingolitsch sah Licht und Schatten bei seiner Mannschaft. "Wenn du so ins Spiel startest, ist es nicht so geil. Aber dass wir uns dann gleich mit einem Doppelschlag zurückgekämpft haben, ist cool."

Mit dem Ergebnis konnte er sich dennoch nicht anfreunden. "Auch letzte Woche in Salzburg, wo wir zu Beginn ein Geschenk verteilt haben und am Ende zurückgekommen sind, ist eine super Sache. Aber es geht auch darum, Spiele zu gewinnen, und das haben wir heute wieder nicht geschafft."