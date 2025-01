Einen Tag vor dem Start der Frühjahrs-Vorbereitung verkündet Austria Klagenfurt den nächsten Neuzugang: Steven Juncaj.

Der 26-Jährige kommt ablösefrei vom slowenischen Erstligisten NS Mura und erhält beim Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga einen Vertrag bis Juni 2026.

Juncaj wurde in Sterling Heights, Michigan, geboren und besitzt neben der US-Staatsangehörigkeit auch einen albanischen Pass.

Er suchte früh sein sportliches Glück in Europa, wurde in den Akademien des niederländischen Klubs Vitesse Arnheim und des Schweizer Rekordmeisters Grasshopper Club Zürich ausgebildet.

Dann kehrte der 1,88-Meter-Mann in seine Heimat zurück, spielte für Michigan Stars, ehe er in Kroatien für HNK Rijeka sowie in Slowenien für ND Gorica und zuletzt NS Mura auflief.

"Er fühlt sich in erster Linie auf den Seiten wohl, bringt schon Erstliga-Erfahrung aus Kroatien und Slowenien mit, ist aber noch jung genug, um sich in Klagenfurt weiterzuentwickeln. Zudem passt er charakterlich gut in unsere Gruppe", sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

