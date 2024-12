Die ADMIRAL Bundesliga erwacht Anfang Jänner aus dem Winterschlaf und startet in die Vorbereitung auf das Frühjahr 2025.

Los geht die Liga erst am Wochenende vom 7. bis 9. Februar, schon eine Woche zuvor geht es für sechs Bundesligisten im Viertelfinale des UNIQA ÖFB Cup zur Sache. Sturm Graz (21. Jänner bei Atalanta Bergamo) und der FC Red Bull Salzburg (22. Jänner bei Real Madrid) müssen noch früher in der Champions League ran.

Um sich darauf vorzubereiten, stehen Trainingslager und zahlreiche Testspiele an.

LAOLA1 fasst alle wichtigen Termine, die Trainingslager und Testspiele, der zwölf Klubs zusammen (Updates laufend möglich):

SK STURM GRAZ:

Trainingsstart: 3. Jänner

Trainingslager: Trainingslager 6. bis 12. Jänner in Marbella (ESP), Kurz-Trainingslager 14. bis 17. Jänner in Catez (SLO, Testspiel gegen HNK Rijeka/17. Jänner), Kurz-Trainingslager 24. bis 27. Jänner in Catez

Testspiele: 8. Jänner gegen FC Lugano, 11. Jänner gegen Grasshoppers Zürich (jeweils in Marbella), 17. Jänner gegen HNK Rijeka (in Catez)

FK AUSTRIA WIEN:

Trainingsstart: 4. Jänner

Trainingslager: 8. bis 17. Jänner in Aksu/Antalya (TUR)

Testspiele: 11. Jänner gegen NS Mura, 16. Jänner gegen TSC Backa Topola (jeweils in TUR), 25. Jänner gegen Admira Wacker (Trainingszentrum, 11:00) und Wiener Sport-Club (Trainingszentrum, 15:00)

SK RAPID:

Trainingsstart: 13. Jänner (davor Leistungstests)

Trainingslager: 19. bis 26. Jänner in Benidorm (ESP, mit Testspiel)

Testspiele: 18. Jänner gegen SKN St. Pölten (Trainingszentrum, 14:00/ohne Zuschauer), 1. Februar gegen SKU Amstetten (Trainingszentrum, 10:00) und Blau-Weiß Linz (Trainingszentrum, 14:00/beide ohne Zuschauer)

WOLFSBERGER AC:

Trainingsstart: 3. Jänner

Trainingslager: 11. bis 21. Jänner in Estepona (ESP)

Testspiele: 13. Jänner gegen Diosgyöri VTK, 16. Jänner gegen Puskas Academia, 20. Jänner gegen Slovan Liberec (jeweils in ESP), weiteres Testspiel gegen SKU Amstetten (Ort und Uhrzeit offen)

FC RED BULL SALZBURG:

Trainingsstart: 3. Jänner

Trainingslager: 9. bis 17. Jänner in Faro (POR)

Testspiele: 6. Jänner gegen Bayern München (Red Bull Arena, 18:00), 15. Jänner gegen FC Midtjylland (in POR)

FC Blau-Weiß Linz:

Trainingsstart: 6. Jänner, davor Leistungstests

Trainingslager: 17. bis 25. Jänner in Belek (TUR)

Testspiele: 15. Jänner gegen SKU Amstetten (Weißkirchen, 18:00), 23. Jänner gegen Mladost Lucani (in TUR), 1. Februar gegen SK Rapid (Wien, 14:00)

LASK:

Trainingsstart: 7. Jänner, davor Leistungstests

Trainingslager: 7. bis 17. Jänner in Belek (TUR)

Testspiele: 16. Jänner gegen Paksi FC (in TUR), 21. Jänner gegen Admira Wacker (Pasching, 15:00)

TSV HARTBERG:

Trainingsstart: 6. Jänner, davor Leistungstests

Trainingslager: 16. bis 24. Jänner in Catez (SLO)

Testspiele: 11. Jänner gegen SV Tillmitsch (Hartberg, 14:00), 17. Jänner gegen HNK Rijeka, 20. Jänner gegen NK Bravo, 23. Jänner gegen Ruch Lwiw (jeweils in SLO)

WSG TIROL:

Trainingsstart: 6. Jänner, davor Leistungstests

Trainingslager: 20. bis 30. Jänner auf Malta

Testspiele: noch keine Informationen

SK AUSTRIA KLAGENFURT:

Trainingsstart: 7. Jänner

Trainingslager: wird kurzfristig entschieden

Testspiele: noch keine Informationen

GAK:

Trainingsstart: 3. Jänner

Trainingslager: 13. bis 18. Jänner in Loipersdorf, 27. bis 31. Jänner in Umag (CRO)

Testspiele: noch keine Informationen

SCR ALTACH:

Trainingsstart: 4. Jänner

Trainingslager: kein Trainingslager

Testspiele: 12. Jänner gegen SSV Ulm (Ulm), 18. Jänner gegen Schwarz-Weiß Bregenz (Altach, 14:30), 25. Jänner gegen SC Freiburg II (Altach, 14:00), 1. Februar gegen Stuttgarter Kickers (Altach, 14:00)

