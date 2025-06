Rapid-Geldregen: Sieht so der Angriff der Zukunft aus?

Der SK Rapid hat es geschafft.

In der Reaction-Ausgabe zum letzten Bundesliga-Spieltag analysieren Hannes und Patrick Rapids Europacup-Einzug. Sollte Ercan Kara bleiben? Und wo braucht’s Verstärkungen für die neue Saison?

Auch Thema: LASK-Pechvogel Hrvoje Smolcic und Neo-Coach Joao Sacramento.

Dazu die schärfsten Reaktionen von LAOLA1 und aus den sozialen Netzwerken – etwa von Spritzweinpapi auf X: "In so einem wichtigen Spiel so abzuliefern – ich liebe diesen Hundling einfach! Immer einer von uns!"

Oder Niki: "Ercan Kara ist diesem Verein und uns NICHTS schuldig geblieben. Ja sein Knopf ging leider nie wirklich auf, ABER dieser Mann ist von Minuten 1 bis 90+5 gelaufen. Ein Arbeiter, ein Rapidler. Falls er nicht bleibt, Danke Erci"

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

Überläufer! Sie coachten sowohl Rapid als auch Austria Wien