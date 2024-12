Ski Freestyle: Carroll zog sich bei Sturz Schulterblessur zu

Österreichs zweifache WM-Dritte Avital Carroll hat sich am Freitag im Training für den Buckelpisten-Weltcup in Bakuriani in Georgien verletzt und musste daher auf ein Antreten in der Qualifikation verzichten.

Die in New York geborene Ski-Freestylerin zog sich bei einem Sturz eine Schulterblessur zu und fällt bis auf Weiteres aus.

Ihre Landsfrau Katharina Ramsauer verfehlte als 24. den Einzug in das Finale der Top 16.

Carroll wurde für die Saison 2023/24 erstmals in den ÖSV-Kader aufgenommen. Vor rund einem Jahr war die 28-Jährige für gut eineinhalb Monate wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen, die sie sich beim ersten Wettbewerb der Saison zugezogen hat..