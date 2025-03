Im Kampf um den Gesamtweltcupsieg im "Park & Pipe" hat Freeskier Matej Svancer einen Rückschlag einstecken müssen.

Der 20-jährige Salzburger konnte am Dienstag beim Weltcup-Finale in Tignes in der Slopestyle-Qualifikation verletzungsbedingt nicht antreten. Svancer, der als Führender nach Frankreich gefahren ist, laboriert an einer schmerzhaften Prellung der linken Ferse.

Der Neuseeländer Luca Harrington, sein Konkurrent um den Gesamtsieg, schaffte dagegen als Bester der Qualifikation den Aufstieg ins Finale am Freitag. Ob Svancer, der auch im Big-Air-Weltcup voranliegt, am Mittwoch die Qualifikation in dieser Disziplin bestreiten kann, ist offen.