Kurios! Deutscher Bob-Fahrer beschädigt Fahrwerk

Bei der Bob-WM in Lake Placid ist es zu einem Kuriosum gekommen.

Im Viererbob der Männer kam nur ein Lauf in die Wertung. Der zweite Durchgang wurde annulliert, weil der Eiskanal unter dem sonnigen Wetter so sehr gelitten hatte, dass einige Piloten über blanken Beton fuhren.

Der Deutsche Johannes Lochner beschädigte dabei die Kufen seines Bobs so stark, dass er noch einmal hätte starten müssen. Auch hat er ein Loch in sein Fahrwerk verursacht. Nach langen Diskussionen wurde der Lauf nicht gewertet.

In Führung liegt der deutsche Rekordweltmeister Francesco Friedrich vor Landsmann Lochner und dem Briten Brad Hall. Österreichs Vierer um Jakob Mandlbauer ging gar nicht an den Start.

Beierl im Zweierbob Halbzeit-Achte

Katrin Beierl nimmt den zweiten Akt des Bob-Zweiers bei der WM in Lake Placid (New York) von Rang acht aus in Angriff.

Am Freitag konnte die Niederösterreicherin mit ihrer jamaikanischen Anschieberin Christania Williams in den ersten zwei von insgesamt vier Läufen die Spitzenpilotinnen nicht gefährden, aufs Podest fehlen ihr 0,89 Sekunden.

Wie erwartet dominierten die Deutschen. Laura Nolte führte vor Kim Kalicki und Laura Buckwitz.

Lisa Schulte: Wie Pippi Langstrumpf, nur sehr viel schneller