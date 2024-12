Snowboard: Olympiasieger Hämmerle verpasst Weltcup-Auftakt

Der Weltcup-Saisonstart der Snowboard-Crosser am Samstag in Cervinia (ITA) findet ohne Olympiasieger Alessandro Hämmerle statt.

Der Vorarlberger laboriert an Problemen mit einem Gleitwirbel im Lendenwirbelbereich, gab Ski Austria am Mittwoch bekannt. Hämmerle hatte bereits in der Vergangenheit mit dem Lendenwirbelbereich zu kämpfen, Ende November wurden die Probleme wieder akut.

Rückkehr in China geplant

"Ich habe alles unternommen, um in Cervinia fahren zu können, aber der Rücken fühlt sich einfach noch nicht gut genug an, um volles Risiko nehmen zu können und damit auch konkurrenzfähig zu sein. Ich bin in meinen Bewegungen noch eingeschränkt und deshalb auch nicht imstande, eine Topleistung zu bringen", erklärt er.

Der 31-Jährige hat nun fast zwei Monate Zeit, sich wieder in Schuss zu bringen, steigt der nächste Weltcup doch erst am 1. und 2. Februar in Beidahu/China. "Ich möchte zu Weihnachten wieder auf dem Brett stehen und in China in den Weltcup zurückkehren", sagte Hämmerle.