Die ÖSV-Adler hatten nicht viel Zeit, ihren Dreifachsieg am Bergisel zu feiern.

Schon am heutigen Sonntag steht nämlich in Bischofshofen die Qualifikation (16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) für den letzten Bewerb der Vierschanzentournee an, der reichlich Spannung verspricht.

Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig trennen in der Gesamtwertung lediglich 1,3 Punkte. Der Salzburger wollte seinen Premierenerfolg in Innsbruck mit Lasagne und Eierlikör auskosten, bei Hörl wurden Spinatknödel serviert.

Bevor es jedoch daran ging, die deftige "Belohnung" zu verspeisen, wurde der Erfolg noch auf besondere Art und Weise zelebriert.

Ein kollektiver Bauchfleck

Während der Siegerehrung positionierte sich das gesamte Betreuerteam um Erfolgscoach Andreas Widhölzl und Sportdirektor Mario Stecher sowie die restlichen ÖSV-Adler unterhalb des Podiums, um unter anderem der österreichischen Hymne zu lauschen.

Danach gab es von Kraft, Hörl und Tschofenig das Freizeichen. Die gesamte Mannschaft stürzte sich mit einem Bauchfleck den steilen Auslaufhang hinunter und machte auch dabei gute Figur.

Mal sehen, was sich das ÖSV-Team für die Jubelfeier in Bischofshofen einfallen lassen wird.

Die gesamte Einlage im Video:

Ende der ÖSV-Flaute? Die Tournee-Sieger der letzten 10 Jahre