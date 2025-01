Simon Ammann muss den nächsten bitteren Rückschlag hinnehmen!

Der Doppel-Olympiasieger von 2002 und 2010, der nach der verpassten Qualifikation für das Auftaktspringen der Vierschanzentournee aus dem Team genommen wurde, fliegt nun aus dem Schweizer Weltcup-Kader. Das bestätigte der Schweizer Skisprungtrainer Martin Künzle dem "Blick": "Er muss das Vertrauen in seine Sprünge wiederfinden", erklärt der 44-Jährige.

Damit wird Ammann in den nächsten zwei Wochen im Continental-Cup antreten. Seinen Platz im Weltcup-Kader der Eidgenossen wird Talent Yannick Wasser einnehmen. "Yannick hat in Engelberg überzeugt. Seine Entwicklung gefällt uns", so die Begründung von Künzle.