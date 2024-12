Manuel Feller findet in der Heim-WM-Saison weiterhin nicht in die Spur.

Im Riesentorlauf in Val d'Isere setzt es für den Slalom-Weltcup-Sieger des vergangenen Winters bei seinem vierten Antreten in dieser Saison den vierten Ausfall.

Der Tiroler bezahlte eine zu gerade Linienführung im ersten Durchgang mit 1,70 Sek. Rückstand und verpasste in der Entscheidung im oberen Teil ein Tor. Feller fluchte laut, auch der Skistock musste daran glauben. Er verließ den Zielraum nach seinem Ausfall ohne Interview.

"Kann mal jemand checken, was der Weltrekord ist?"

Dafür meldet sich Feller via Instagram zu Wort. "Kann mal jemand checken, was der Weltrekord für die meisten DNF (Ausfälle; Anm.) in Folge ist? Denn ich denke, ich komme dem ziemlich nahe", schreibt der 32-Jährige selbstironisch.

"Ich kann es nicht mehr ändern. Alles, was ich tun kann, ist weitermachen, wie immer", hofft Feller auf "bessere Tage". Einer davon ist vielleicht schon am Sonntag, dann steht in Val d'Isere ein Slalom auf dem Programm (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Laut ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer brauche Feller nur ein Erfolgsrennen. "Dann geht es bei ihm dahin. Irgendwann wird der Knopf platzen", sagt Pfeifer nach dem neuerlichen Ausfall seines Stars. "Natürlich frustriert ihn das, wir werden ihn aufrichten. Es wird heute im Teamhotel sicher eine gute Stimmung geben."

Im Riesentorlauf: Odermatt zieht mit Ligety gleich