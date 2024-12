Die Startnummern für den Männer-Super-G in Bormio

presented by

Rennen Nummer zwei in Bormio steht für die Männer an. Im dritten Super-G der laufenden Saison geht es am Sonntag erneut um wichtige Punkte (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Eröffnet wird der Super-G vom Schweizer Gino Caviezel, direkt im Anschluss kommen mit Daniel Hemetsberger (2) und Stefan Babinsky (3) bereits die ersten beiden Österreicher.

Das heißeste Eisen aus ÖSV-Sicht, Vincent Kriechmayr kommt mit Startnummer sechs. Topfavorit Marco Odermatt kommt wenige Läufer später mit der 10.

Ebenfalls noch unter den ersten 30 startet Otmar Striedinger (21), die weiteren ÖSV-Athleten kommen jenseits der 30. Felix Hacker (38), Stefan Eichberger (40), Andreas Ploier (42), Vincent Wieser (47) und Manuel Traninger (50) komplettieren das Rot-Weiß-Rote Feld in der Lombardei.

Die Startliste für den Super-G in Bormio:

Kriechmayr: Neue Saison, neues Mindset - alte Erfolge