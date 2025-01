Ski-WM: 80.000 Tickets für Saalbach-Hinterglemm verkauft

In vier Wochen fällt der Startschuss zur Alpinen Ski-WM 2025 von 4. bis 16. Februar in Saalbach-Hinterglemm.

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und befinden sich in der Zielgeraden, auch der Kartenverkauf hat an Fahrt aufgenommen. Mittlerweile wurden rund 80.000 der insgesamt 150.000 verfügbaren Tickets für das Zielstadion verkauft.

Das Stadion liegt am Fuße des Zwölferkogels, auf dem alle Rennen stattfinden, und bietet täglich Platz für 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bereits bis Mitte Dezember wurden 75.000 Tickets verkauft, was rund 50 Prozent der verfügbaren Plätze entsprach. "Dass wir bereits die Hälfte der verfügbaren Tickets verkauft haben, zeigt das enorme Interesse an der WM", freute sich Florian Phleps, Projektleiter von Saalbach 2025.

"Wir empfehlen allen, die sich noch keine Tickets gesichert haben, dies bald zu tun, da die Nachfrage weiterhin sehr hoch ist."

Allerdings kann man die Rennen mit einem gültigen Skipass auch vom Pistenrand aus verfolgen.

Tickets ab 25 Euro

Beim Vorverkauf der WM-Tickets legt das Organisationsteam den Schwerpunkt auf Mehrtagestickets - so soll die zusätzliche Verkehrsbelastung durch Tagesgäste minimiert werden.

Die Palette der Ticketpreise der verschiedenen Kategorien ist groß. Die Preise reichen je nach Tribünen- beziehungsweise Sektorstandort und Renntag regulär von 25 Euro für ein Tagesticket bis 1.260 Euro für den WM-Vorteilspass. Für Kinder und Jugendliche (Jahrgang 2018 bis 2009) gibt es Ermäßigungen von 50 Prozent auf die Normalpreise, wobei für Unter-Sechsjährige der Eintritt frei ist.

ÖSV-Mitglieder erhalten 20 Prozent Ermäßigung auf den Normalpreis. Angeboten werden auch Gruppenrabatte. Reduzierte Ticketpreise gibt es auch für offizielle Fanklubs.

"Die Tagesticketpreise variieren je nach Kategorie und Renntag und beginnen bei 25 Euro. Die Tickets können einfach und bequem über die offizielle Website www.saalbach2025.com als Online-Tickets erworben werden. Zusätzlich zu den Einzeltagestickets stehen auch die beliebten WM-Vorteilspässe zur Verfügung, die preisgünstiger sind und an Dritte weitergegeben werden können", erläuterte Phleps.

Tickets für Männer-Rennen am Sonntag am teuersten

Preislich am höchsten sind die Tageskarten für die sonntäglichen Männer-Rennen. Es handelt sich um die Abfahrt am 9. Februar und um den Slalom am 16. Februar, an dem auch die Schlusszeremonie stattfindet.

Auf der "Tribüne Gold" gegenüber der Ziellinie kostet die Tageskarte regulär 175 Euro, auf der dahinter liegenden "Tribüne Silber" 145 Euro und auf der seitlich am Zielraum angrenzenden "Tribüne Bronze" 95 Euro. Günstiger sind an diesen beiden Sonntagen die "Schneestehplätze" im "Sektor Rot" mit 45 Euro.

Die Tageskarten für alle anderen Rennen sowie für die Eröffnungsfeier inklusive des Bewerbs Team Parallel am Dienstag, 4. Februar, sind günstiger als an den Sonntagen. Die regulären Preise reichen beispielsweise an den beiden Dienstagen (4. und 11. Februar) und am Mittwoch, 12. Februar, von 115 Euro (Tribüne Gold) bis 25 Euro (Stehplatz am 11. und 12. Februar).

Für die Abfahrt der Frauen am Samstag, 8. Februar, und für den Frauen-Slalom am Samstag, 15. Februar, sind Tickets von 155 Euro bis 40 Euro (Stehplatz) zu haben.

Auch Mehrtageskarten erhältlich

Angeboten werden auch Mehrtageskarten, preislich abgestuft nach der Anzahl der Tage und der Tribünen-Kategorie.

So kostet auf der Tribüne Gold der WM-Vorteilspass 1.260 Euro für zehn Rennen, der Vorteilspass Speed 570 Euro für vier Rennen und der Vorteilspass Kombi & Technik 770 Euro für sechs Rennen (die Namen der Ticketkategorien beziehen sich jeweils darauf, ob es sich um Speed, Kombi- oder Technikrennen handelt, Anm.).

Günstiger ist es auf den anderen Tribünen. Auf der Tribüne Silber kostet der WM-Vorteilspass 910 Euro, Speed 410 Euro und Kombi & Technik 550 Euro. Auf der Tribüne Bronze zahlt man für den WM-Vorteilspass 590 Euro, Speed 270 Euro und Kombi & Technik 350 Euro. Die Stehplätze im Sektor Rot kosten demnach 280 Euro, 130 Euro oder 170 Euro.

Kids Days: Vergünstigte Karten für junge Fans

Die Tickets sind online oder bei allen Ö-Ticket-Stationen buchbar. Am Renntag vor Ort eine Karte zu kaufen, ist laut den Organisatoren grundsätzlich möglich, jedoch werde sich der Kartenverkauf nach der Auslastung des Online-Ticketshops richten.

"Somit kann eine Verfügbarkeit langfristig nicht garantiert werden. Wir empfehlen, Tickets rechtzeitig online zu kaufen", heißt es auf der Homepage. Wie viel VIP-Tickets und Tickets für die barrierefreie Plattform kosten, wurde bisher nicht kommuniziert. Diese Karten sind unter ticketing@saalbach2025.com zu bestellen.

Im Rahmen der Ski-WM gibt es zudem eine besondere Aktion für junge Wintersportfans: Am 4., 11. und 12. Februar 2025 finden die "Kids Days" statt, bei denen alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren vergünstigte Tribünen-Tickets zum Preis von 15 Euro erhalten.

"Mit dieser Aktion möchten wir den Kindern und Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis bieten und gleichzeitig die Begeisterung für den Wintersport fördern", erklärte Projektleiter Phleps. Übrigens: Ins WM-Stadion darf man keine Kinderwagen mitnehmen. Der Veranstalter empfiehlt Bauch- oder Rückentragen.

