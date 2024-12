Teresa Stadlober hat beim Weltcup in Davos den angepeilten Spitzenplatz im Distanzrennen über 20 km in der klassischen Technik souverän erreicht.

Die 31-jährige Salzburgerin lief am Sonntag in der Schweiz im Einzelstartbewerb auf Rang sechs, ihr Rückstand auf die norwegische Siegerin Astrid Oeyre Slind, die 1:02:38,4 Stunden benötigte, betrug 1:39,1 Minuten.

Zweite wurde die Finnin Kerttu Niskanen (+10,1 Sek.) vor Langlauf-Star Therese Johaug (+13,5) aus Norwegen.

"Es war ein brutaler 20er"

"In die Top sechs zu laufen war auch mein Ziel. Es war ein brutaler 20er, die Strecke hat uns einiges abverlangt", sagte Stadlober, die auch mit dem "sehr guten Material" bei Neuschnee-Verhältnissen zufrieden war. "Ich bin zufrieden, weil es nach Lillehammer wieder eine bessere Platzierung ist. Mit dem gehen wir jetzt in die Weihnachtspause und bereiten uns dann gut auf die Tour (de Ski, Anm.) vor."

Im Skiathlon in Lillehammer war Stadlober zuletzt nicht über den 16. Platz hinausgekommen.

Vermeulen fehlt erneut

Bei den Männern feierte der Norweger Martin Löwström Nyenget im Rennen über 20 km seinen zweiten Saisonsieg klar vor dem Finnen Iivo Niskanen und dem Franzosen Hugo Lapalus.

Der Steirer Mika Vermeulen fehlte in Graubünden wie schon beim Skiathlon in Norwegen am vergangenen Sonntag krankheitsbedingt. Mit Blick auf die Tour de Ski ab 28. Dezember will der angeschlagene österreichische Hoffnungsträger wieder in den Vollbesitz seiner Kräfte kommen.