Die Eishockey-U20-Weltmeisterschaft in Ottawa liefert bereits am zweiten Spieltag eine große Sensation.

Gastgeber Kanada muss sich Lettland überraschend mit 2:3 nach Shootout geschlagen geben. Tags zuvor feierten die Ahornblätter noch einen recht souveränen 4:0-Erfolg über Finnland, für das Team aus dem Baltikum ist es wiederum der erste Sieg gegen Kanada bei einer U20-WM überhaupt.

Der Rekordweltmeister (20 Titel) verbucht naturgemäß ein deutliches Chancenplus, doch Lettlands Keeper Linards Feldbergs erwischt vor 17.490 Fans im Canadian Tire Center einen absoluten Sahnetag und pariert schlussendlich 55 von 57 Torschüssen sowie sämtliche Penalty-Versuche der Kanadier.

Lettland macht zweimal einen Rückstand wett

Vor ihm machen seine lettischen Teamkollegen zweimal einen Rückstand wett.

Eriks Mateiko (54./PP) gleicht die kanadische Führung durch Jett Luchanko (24./SH) aus, Calum Ritchie bringt Kanada neuerlich in Front (55./PP). Doch Peteris Bulans (58./PP) schießt den Außenseiter in die Overtime.

Dort fällt kein Treffer, im Shootout dauert es bis zum achten Schützen, ehe Mateiko seinen Versuch verwertet und für lettische Jubelstürme sorgt.

Kanada führt Gruppe A trotzdem an

Kanada führt Gruppe A mit vier Punkten trotzdem an, dahinter steht die USA nach einem 10:4 gegen Deutschland in ihrem ersten und bislang einzigen Spiel auf Rang zwei. Finnland ist nach einem 3:1-Sieg am Freitagabend gegen Deutschland punktgleich Dritter, dahinter folgen Lettland (2 Pkt.) und Deutschland (0).

In Gruppe B feiert Schweden mit einem 8:1 gegen Aufsteiger Kasachstan indes den zweiten Sieg im zweiten Spiel, die Auftaktpartie gegen die Slowakei wurde 5:2 gewonnen. Tschechien und die Slowakei halten bei je drei Punkten, Kasachstan und die Schweiz bei null.

