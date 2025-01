Den Vereinigten Staaten von Amerika ist in Kanada ein historischer Erfolg gelungen!

Erstmals in der Verbandsgeschichte gewinnt das Nachwuchs-Nationalteam zweimal in Folge die U20-Weltmeisterschaft. Gegen Finnland siegen die Cracks rund um Head Coach David Carle nach Overtime mit 4:3.

Das Spiel um Gold startet mit dem Treffer von Finnlands Kiiskinen, der im Powerplay (8.) das 1:0 für die Europäer erzielt. Zwar gelingt Hagens (13.) der Ausgleich, das erste Drittel geht aber an die Finnen, weil Uronen (14.) auf 2:1 stellt.

Im Mitteldrittel liegen die Suomi aufgrund des Treffers von Pieniniemi (25.) gar mit 3:1 voran, Svoboda (38.) und Hutson (40.), der mit seinem elften Punkt in sieben Spielen zum Top-Scorer der WM avanciert, sorgen noch vor der zweiten Pause für den Ausgleich.

Weil im Schlussdrittel kein Treffer mehr fällt, verschiebt sich die Entscheidung in die Overtime.

Bis zur 69. Minute hält der Spielstand bei 3:3, ehe Stiga gegen Goalie Rimpinen mit seinem ersten Turniertreffer für den Sieg der US-Cracks sorgt. Während der 18-Jährige zum Helden der Nordamerikaner avanciert, wird Kapitän Leonard zum MVP (wertvollster Spieler) gekürt.

In einem irren Shootout-Krimi um die Bronzemedaille ringt Tschechien im Duell der Europäer Schweden mit 3:2 nieder.

In der regulären Spielzeit fallen je zwei Tore im ersten und zweiten Drittel. Tschechiens Stancl (4./PP), der mit seinem siebten Treffer zum Top-Torjäger der WM wird, sorgt für die Führung, Edstrom (13./PP) egalisiert neun Minuten später.

Im Mittelabschnitt bringt Sale (30.) die Mitteleuropäer einmal mehr in Front, Edstrom (36.) sorgt mit seinem Doppelpack erneut für das zwischenzeitliche Remis.

Weil sowohl im Schlussdrittel als auch in der Overtime kein Treffer mehr fällt, wird das Shootout zum Schauplatz der Entscheidung. Sowohl Stancl als auch Sandin-Pellikka treffen jeweils im zweiten Anlauf für Tschechien bzw. Schweden.

Bis zum 13. Versuch der Schweden ergibt sich kein weiterer Treffer, ehe es zum Duell Stenberg gegen Sale kommt. Stenberg legt für Schweden vor, Sale zieht unmittelbar nach. Danach vergibt Stenberg, Sale bewahrt allerdings die Nerven und sichert den Sieg für die Tschechen.

