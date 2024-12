Der SC Bern bezwingt am 32. Spieltag der Schweizer National League die ZSC Lions auswärts mit 3:2.

Unter den Augen von ÖEHV-Teamchef Roger Bader tragen sich beide im Spiel befindlichen Österreicher in die Torschützenliste ein. Nach Lammikkos Führungstreffer für die Zürcher (6./PP), gleicht Baumgartner mit seinem neunten Saisontor für die "Mutzen" aus (19.). Der Salzburger verwertet einen Abpraller und hält nun bei insgesamt 27 Scorerpunkten.

Im Mittelabschnitt geht der Schweizer Meister neuerlich in Führung, Vinzenz Rohrer snipt die Scheibe in Torjäger-Manier unter die Querlatte (36.). Auch für den Vorarlberger ist es der neunte Saisontreffer, der 20-Jährige hat 15 Scorerpunkte auf seinem Konto und wird später aufseiten des ZSC zum Spieler des Abends gewählt.

Bern dreht das Spiel, Lions jubeln vergeblich

Noch vor dem Schlussdrittel gelingt Bern wieder der Ausgleich, Merelä trifft aus kurzer Distanz (39./PP). Baumgartner steht beim Powerplay-Treffer ebenfalls am Eis. Im letzten Abschnitt gehen die Gäste schließlich durch Klok (55.) erstmals in Front.

Diese Führung geben sie nicht mehr her, auch weil ein vermeintlicher ZSC-Treffer drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit nicht anerkannt wird. Lammikko jubelte vergeblich über das 3:3, die Refs geben den Ausgleich allerdings auch nach einem Video-Review nicht.

Die Lions müssen damit die Tabellenführung an Lausanne HC abtreten, der Vizemeister gewinnt das Leman-Derby gegen Genf-Servette HC ohne den weiterhin rekonvaleszenten Michael Raffl mit 3:0 und liegen nun einen Zähler vor dem ZSC, der allerdings drei Spiele weniger absolviert hat. Der SC Bern springt wiederum auf den vierten Tabellenplatz.

Zwerger jubelt im direkten Duell mit Wolf

Auch in Kloten gibt es ein Duell zweier ÖEHV-Teamspieler, dabei gewinnt Dominic Zwerger mit HC Ambri-Piotta nach einem verrückten Spiel bei Bernd Wolfs EHC Kloten mit 6:5 nach Shootout.

Die Tessiner liegen nach zwei Dritteln vermeintlich komfortabel mit 4:1 in Front, doch Kloten stellt die Partie völlig auf den Kopf. Ramel (45., 56.) mit einem Doppelpack sowie Schäppi (49.) und Derungs (53.) bringen Kloten 5:4 in Front. Maillet (59.) schießt Ambri in die Overtime und im Shootout schlussendlich doch noch zum Sieg.

Beim 2:1-Sieg des EHC Biel nach Penaltyschießen gegen den HC Davos verwertet Fabio Hofer seinen Penalty-Versuch, Rajala sorgt für den Erfolg.

