Am 30. Spieltag der win2day ICE Hockey League ringt der HC Bozen auswärts die Pioneers Voralberg mit 5:4 nach Penalty-Shootout nieder.

Im ersten Drittel geht es gleich ordentlich zur Sache, Erne (8.) und Passolt (9.) stellen früh auf 2:0 für die Pioneers.

Für die Foxes trifft als erstes Helewka (17.), Gilmour stellt kurz vor Drittelende den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (20.), ehe DiGiacinto fünf Sekunden vor der Pause erneut verkürzt (20.) - 3:2 Pioneers.

Bozen ist endgültig zurück in der Partie, auch weil Bradley den Ausgleich erzielt (27.). Im letzten Drittel gehen die Gäste aus Südtirol zum ersten Mal durch Finoro in Front (51.). Aber die Vorarlberger stecken den Rückschlag sehr gut weg, Woger schießt die Pioneers in die Overtime (55.), in der aber keine Entscheidung fällt.

So muss das Penalty-Shootout her, wo aufseiten der Gäste Mantenuto als Eingizer trifft.

Bozen rückt an Tabellenführer Fehervar bis auf ein Punkt heran, die Pioneers sind weiter Letzter.

Graz bleibt in Innsbruck souverän

Die Graz99ers werden ihrer Favoritenrolle gerecht und schlagen die Innsbrucker Haie auswärts mit 4:1.

Dabei bleibt es im ersten Drittel torlos, erst danach klingelt es mehrfach. Den Beginn macht Vela, der die Steirer in Führung bringt (24.), Bracco kann aber den schnellen Ausgleich herstellen (27.).

Es bleibt eine Weile auf Augenhöhe, jedoch verlieren die Innsbrucker vor dem Drittelende den Faden, Harnisch trifft zur erneuten Grazer-Führung (37.).

51 Sekunden nach Beginn des letzten Drittels erhöht Schiechl auf 3:1, eine kleine Vorentscheidung (41.). Schließlich macht ebenjener 17 Sekunden vor Ende mit seinem zweiten Tor alles klar (60.).

Die Graz99ers bleiben somit Vierter und haben 51 Punkte auf dem Konto. Innsbruck ist Zwölfter (24 Punkte).