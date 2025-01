Black Wings beenden Negativlauf mit Heimsieg über Capitals

Die Black Wings Linz beenden ihren Negativlauf gegen die Vienna Capitals!

In der 39. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnen die Stahlstädter gegen die Wiener knapp mit 4:3 nach Overtime und können die zuletzt fünf Spiele andauernde Niederlagenserie beenden.

Trotz eines bemühten Auftretens der Wiener zu Beginn, erwischen die Black Wings den besseren Start in die Partie.

So kann St-Amant aus kurzer Distanz an Caps-Goalie Wraneschitz vorbei zum 1:0 einschieben. Der Treffer wird zwar noch gecheckt, der Puck hat die Torlinie aber vollständig überquert (9.).

Danach ist Partie weitgehend offen, beide Teams kommen zu guten Chancen. Die beste hat in weiterer Folge Feldner, der nach einem Schuss von Franklin ein Breakaway beinahe zum 2:0 vollendet, jedoch an Wraneschitz scheitert.

Wiener Aufholjagd wird beinahe belohnt - St-Amant mit der Entscheidung

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

So geht es mit einem knappen 1:0 in die erste Pause. Das zweite Drittel gestaltet sich in weiterer Folge äußerst torreich. Zunächst erhöhen die Gastgeber durch zwei Powerplay-Treffer von Lebler (21./PP1) und Ograjensek (27./PP1) auf 3:0 und sorgen für eine vermeintliche Vorentscheidung.

Doch die Kagraner kämpfen sich gut zurück und verkürzen durch Tore von Franklin (27.) und Cramarossa (29.) auf 3:2. So geht es offen in das Schlussdrittel.

In den letzten 20 Minuten schenken sich beide Teams erneut nichts. Zu einem weiteren Treffer kommt es aber nur aufseiten der Capitals: Gregoire netzt wenige Minuten vor Schluss zum 3:3 ein und lässt die mitgereisten Fans jubeln (54.).

Dann geht es in eine Overtime, in der Jasper eine Strafe wegen eines Stockschlags zieht. Das lässt sich St-Amant nicht nehmen, der mit seinem zweiten Treffer die Partie zum 4:3 entscheidet (62.).

Durch den Overtimesieg liegen die Linzer weiter auf Rang sieben, die Capitals sind Zehnter.

Innsbruck zerlegt Asiago nach Strich und Faden

Dem HC Innsbruck gelingt im Duell der beiden Schlusslichter ein wichtiger Befreiungsschlag. Die "Haie" überrollen Asiago mit 9:2. Es ist der erste Sieg nach sieben Niederlagen in Serie.

Die Tiroler erwischen die Hausherren gleich auf dem falschen Fuß. Wille trifft schon nach 20 Sekunden zum 1:0. Hirano und Mackin legen nach.

Auch im zweiten Drittel geht es in derselben Tonart weiter. Die besten Torschützen sind Grasso, Mackin und Hirano mit jeweils einem Doppelpack.

In der Tabelle schaut es für die Tiroler wieder etwas freundlicher aus. Mit 30 Punkten liegt man aber nach wie vor nur an der vorletzten Stelle.