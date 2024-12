Ausgeträumt! Salzburg kassiert herbes CHL-Aus bei Färjestad

Der EC Red Bull Salzburg muss im Viertelfinale der Champions Hockey League gegen Hauptrundensieger Färjestad BK durch eine herbe Pleite das Aus hinnehmen!

Die "Eisbullen" können den Zwei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel nicht verwalten und unterliegen in Karlstad klar mit 0:6. Damit scheidet man am Ende mit einem Gesamtscore von 3:7 aus der CHL aus und muss die Halbfinal-Träume begraben.

Von Beginn weg sind die Gastgeber das bessere Team und kommen zu einigen Chancen. Für das erste Tor müssen die Schweden allerdings bis ins zweite Drittel arbeiten.

Färjestad zieht im Mitteldrittel davon

In Minute 22 ist es schließlich Forsell, der zum 1:0 für Färjestad einschiebt. Danach dreht Färjestad so richtig auf, hat alleine im zweiten Abschnitt 15 Torschüsse und kann sich durch zwei Treffer binnen weniger Minuten durch Westvalt (26.) und Bergkvist (32.) 3:0 absetzen und damit in Richtung Halbfinale abbiegen.

Zwar geben die Mozartstädter im Schlussdrittel noch einmal alles und erarbeiten sich ein Chancenplus in den letzten 20 Minuten, für den benötigten Treffer, der den Gesamtscore zwischenzeitlich wieder ausgeglichen hätte, reicht es für die Truppe von Headcoach Oliver David allerdings nicht mehr.

In der Schlussphase stellt Färjestad durch einen Doppelschlag von Ljungkrantz (48.) und Tomasek (49.) auf 5:0. Kurz vor Schluss besorgt Steen per Empty-Netter dann noch den 6:0-Endstand (57./EN).

So scheiden die "Eisbullen" am Ende mit einem Endstand von 3:7 klar aus der Champions Hockey League aus. Färjestad kann hingegen über den Halbfinal-Einzug jubeln und steht in der Runde der letzten vier.

Sparta Prag siegt in Overtime-Krimi bei Vaxjö

Im Parallelspiel bezwingt Sparta Prag die Vaxjö Lakers am Ende in einem regelrechten Overtime-Krimi mit 6:4 und steht mit einem Gesamtscore von 7:6 als Halbfinalgegner von Färjestad fest.

Durch ein fulminantes Schlussdrittel kann Vaxjö ein zwischenzeitliches 1:3 in ein 5:4 verwandeln und sich Last-Minute in eine Overtime kämpfen.

In dieser ist man nach knapp zwei Minuten durch Lajunen erfolgreich und zieht ins Semifinale der Champions Hockey League ein.

