Hier ist Episode zwölf der 3er-Gondel!

Diesmal unterhalten sich die drei Hosts Daniela Kulovits, Maximilian Girschele und René Mersol über die Geschehnisse bei der Vierschanzentournee, bei den Ski-Männern in Bormio sowie bei den Ski-Frauen am Semmering. Außerdem thematisieren die drei die Kritik von Skispringerin Selina Freitag an der FIS.

Die Themen in Episode zwölf:

ÖSV-Adler bärenstark! Schummelvorwürfe von der Konkurrenz

Duschgel statt Preisgeld für Skisprungfrauen

Tatort Stelvio: Schwere Verletzungen bei den Ski-Männern in Bormio

Semmering: Erfreulich und kurios

Jetzt in der Tipprunde der 3er-Gondel mitmachen! Hier geht's zum Tippspiel>>>

Hier anhören: