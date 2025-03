Mirra Andreeva macht die Sensation beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells perfekt.

Am Sonntag besiegt die erst 17-jährige Russin im Endspiel die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka mit 2:6, 6:4, 6:3.

Zuvor bezwang das Ausnahme-Talent im Halbfinale mit Iga Swiatek bereits die Nummer zwei der Welt. Andreeva ist damit die jüngste Spielerin der letzten 40 Jahre, die die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt bei einem WTA-Event besiegen konnte.

In den Fußstapfen von Hingis und Serena Williams

Andreeva ist die drittjüngste Siegerin von Indian Wells nach Martina Hingis im Jahr 1998 und Serena Williams im Jahr 1999. Um den Titel zu gewinnen, hatte Andreeva eine bemerkenswert schwierige Auslosung hinter sich.

Zusätzlich zu ihren beiden Siegen über die Nummer 1 und die Nummer 2 besiegte sie Varvara Gracheva, die an Nummer 22 gesetzte Clara Tauson in einer Neuauflage des Finales von Dubai, die an Nummer 7 gesetzte Elena Rybakina und die an Nummer 23 gesetzte Elina Svitolina.

Zweiter 1000er-Titel in Folge

Mit ihrem bereits zwölften Sieg in Folge sichert sich Andreeva ihren bereits zweiten WTA-1000-Titel - zuletzt gewann sie bereits das 1000er in Dubai, wo sie ihren Premieren-Titel in dieser Turnier-Kategorie holen konnte.

Für Andreeva ist Indian Wells der dritte Titel ihrer Karriere. Am Montag wird sie sich in der WTA-Rangliste auf Platz sechs verbessern.