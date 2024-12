Sozusagen zum Abschied ist Dominic Thiem von der Tennis-Profi-Organisation ATP mit dem Arthur Ashe Humanitarian Award ausgezeichnet worden.

Das gab die ATP am Dienstag auf ihrer Website bekannt. Der 31-jährige Niederösterreicher, Gewinner der US Open 2020, hatte seine Karriere im vergangenen Oktober beendet und wurde nun für sein Engagement in Sachen Nachhaltigkeit gewürdigt.

Thiem hat schon seit geraumer Zeit ein neues "Herzensthema" für sich entdeckt und engagiert sich für diverse Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte.

Wichtigster Baustein ist Thiem Energy, das in Österreich "saubere Energie" zu "fairen" Preisen verspricht. "Inspiriert von Menschen wie Arthur will auch ich etwas auf meine Art zurückgeben", erklärte Thiem.

Vor Thiem gewannen zuletzt Felix Auger-Aliassime, Andy Murray, Marcus Daniell und Frances Tiafoe die seit 1990 unter dem aktuellen Namen vergebene Auszeichnung.