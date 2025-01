Sebastian Ofner wird künftig nicht mehr von Manager Moritz Thiem betreut.

"Ich werde ab heuer nicht mehr mit Sebastian Ofner zusammenarbeiten, wir haben uns mit Jahresende im Guten getrennt", gibt Thiem am Neujahrstag in einer WhatsApp-Gruppe für Journalisten bekannt.

"Grund ist, dass wir unterschiedliche Perspektiven in Bezug auf die Zukunft haben und sich so unsere Wege beruflich trennen", erklärt der 25-jährige Niederösterreicher.

Thiem-Vater Wolfgang bleibt Trainer von Ofner, der bereits seit 2017 unter dessen Fittichen ist.

Ofner arbeitet am Comeback

Derzeit arbeitet Ofner gerade an seinem Comeback, nachdem er sich im September an beiden Beinen operieren lassen musste, um sein schmerzhaftes Fersenproblem in den Griff zu bekommen.

Im Jänner letzten Jahres erreichte er im ATP-Ranking mit Position 37 ein neues Career High. Derzeit ist er noch auf Rang 88 klassiert. Einen genauen Comeback-Termin gibt es noch nicht, zuletzt hoffte der Steirer auf eine Rückkehr im Februar.

"Auch wenn die Arbeit extrem erfolgreich war und er sein Top Ranking erreicht hat und wir viel geschafft haben, ist es Zeit für Veränderung. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er bald wieder fit ist und dann wieder voll angreift", wünscht Thiem seinem Ex-Schützling alles Gute für die Zukunft.

