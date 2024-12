Sorge um den Tennisprofi Altug Celikbilek!

Der Türke sorgte beim ITF-Turnier im tunesischen Monastir für einen Schreckmoment. Im Halbfinale am 30. November brach der 28-Jährige beim Stand von 0:1 plötzlich auf dem Platz zusammen, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort musste schnell gehandelt werden, Hirnblutung - der Tennisprofi wurde sofort operiert. Nun gibt seine Partnerin Eliessa Vanlangendonck, die selbst Tennis spielt, in den sozialen Medien ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Operation erfolgreich verlaufen

Wie sie in ihrem Posting schreibt, wurde ihrem Partner während einer zweiten Operation ein Hirntumor entfernt. Laut dem türkischen Verbandspräsidenten Safak Müderrisgil soll es dabei aber immerhin um ein gutartiges Geschwür gehandelt haben, die Operation sei erfolgreich verlaufen.

Vanlangendonck schreibt in ihrem emotionalen Text mitunter folgende Zeilen: "Ich glaube, und wir alle glauben, dass du aufwachen und wieder das verrückte, lustige, nervige, aktive, fürsorgliche und liebende Kind sein wirst, das du immer gewesen bist. Es bricht mein Herz, nicht bei dir sein und deine Hand halten, in deinen Armen liegen und dich trösten zu können. (So wie du es immer für mich getan hast, als ich es gebraucht habe) Aber ich weiß, dieser Tag wird kommen."

