Neuer Fokus! Heimisches Segel-Duo gibt Trennung bekannt

Lukas Haberl und Tanja Frank werden gemeinsam keine weitere Olympia-Kampagne bestreiten.

Das Duo vom Österreichischen Segel-Verband geht nach dem 15. Platz in der olympischen Nacra-17-Regatta fortan getrennte Wege.

Steuermann Haberl bleibt dem olympischen Segeln aber definitiv erhalten und plant bereits intensiv für die Spiele 2028 in Los Angeles und darüber hinaus. Frank hat über die Fortsetzung ihrer Karriere noch keine Entscheidung getroffen. Sie will vorerst pausieren.

Gemeinsam in der Weltspitze etabliert

Seit Herbst 2021 waren die beiden in der Klasse Nacra 17 als Team unterwegs. Für Frank war es damals die Rückkehr in jene - wenn auch ob des Foilens veränderten - Bootsklasse, in der sie 2016 an der Seite von Thomas Zajac die Olympia-Bronzemedaille geholt hatte.

"Wir haben es binnen kürzester Zeit geschafft, dass wir uns in der Weltspitze etablieren - das ist eine besondere Leistung, auf die wir sehr stolz sein können", sagte die 31-jährige Wienerin. Sie nehme sich jetzt bewusst eine Auszeit, "um mich neu zu fokussieren".