Der slowenische Radstar Primož Roglič wird 2025 erstmals in einem Jahr den Giro d'Italia und die Tour de France bestreiten. Das kündigte sein Team Red Bull-Bora an. Roglič hat den Giro 2023 gewonnen, heuer war der 35-Jährige in Italien nicht am Start, triumphierte aber bei der Vuelta a España. Bei der Tour de France schied der Zeitfahr-Olympiasieger von 2021 bei seinen vergangenen drei Teilnahmen als Mitfavorit hingegen jeweils verletzt aus. 2020 war er schon einmal Zweiter. Neben Roglic soll auch Dani Martinez, der 2024 beim Giro d'Italia Platz zwei belegte, beide Straßenrennen bestreiten. Team nimmt Grand Tour ins Visier

"Hinter uns liegt eine erfolgreiche Saison. Aber natürlich sind wir ehrgeizig und wollen sportlich etwas draufpacken. Wir waren Zweiter beim Giro und Sieger der Vuelta – eine Grand Tour zu gewinnen, ist damit auch das logische Ziel 2025. Das treibt uns an und mit unserem starken Kader ist das absolut in Reichweite", so Teamchef Ralph Denk.

Die Grand Tour bezieht sich auf den Gewinn der drei wichtigsten Straßenrennen, Tour de France, Giro d'Italia und Vuelta a España. Beim Rennen in Spanien plant das Team mit Jai Hindley und Aleks Vlasov.