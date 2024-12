presented by

Radsport-Legende Eddy Merckx ist nach einem Sturz auf einer Trainingsfahrt an der Hüfte operiert worden.

Der 79-jährige Belgier war am Montag bei einem Ausflug in Hombeek bei Mechelen zu Fall gekommen und hatte dabei einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Merckx wurde ein Hüftersatz eingesetzt, teilte das Krankenhaus in Herentals mit. Der erfolgreichste Radsportler der Geschichte muss mit einer Genesungszeit von mehreren Monaten rechnen.

Merckx war bereits der zweite prominente Patient in der Klinik in Herentals innerhalb weniger Tage. Erst in der vergangenen Woche war dort Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel operiert worden, nachdem er bei einem Trainingsunfall unter anderem eine Rippenfraktur, einen Bruch des rechten Schulterblatts und der rechten Hand erlitten hatte.

Zwei Operationen in einem Jahr

Für Merckx, der noch regelmäßig Trainingsrunden auf dem Rad dreht, war es bereits der zweite Eingriff in diesem Jahr. Ende März musste er wegen eines Darmverschlusses notoperiert werden.

Merckx ist mit 525 Siegen der erfolgreichste Radsportler. Er gewann je fünfmal die Tour de France und den Giro d'Italia, wurde dreimal Profi-Weltmeister, sammelte reihenweise Klassiker-Siege und stellte einen Stunden-Weltrekord auf.

