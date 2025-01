Trotz seines außergewöhnlichen Talents und bemerkenswerter Einzeltitel hat er es immer wieder versäumt, sich mit seiner Mannschaft einen Pokal zu sichern.

Kanes Schicksal ist weiterhin Gegenstand intensiver Debatten, da Bayern München derzeit zur Saisonmitte in der Bundesliga in Führung liegt. Wird diese Saison dem angeblichen Fluch ein Ende setzen?

Die wackelige Bundesliga Saison des FC Bayern München

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Bayern die dominierende Kraft im deutschen Fußball. Zwischen 2012 und 2023 gewannen sie 18 bedeutende Trophäen, darunter 11 aufeinanderfolgende Meistertitel in der Bundesliga.

Dennoch haben sie in dieser Saison auf beachtliche Konkurrenz getroffen. Zur Saisonmitte führen die Bayern die Rangliste mit 36 Punkten an. Frankfurt liegt mit 27 Punkten auf dem dritten Platz, während Leverkusen mit 32 Punkten nur vier Punkte dahinter auf dem zweiten Platz liegt.

Das Titelrennen wird aufgrund des Aufschwungs wieder von den Leverkusern immer spannender. Deswegen werden in letzter Zeit auch die Bundesliga Wetten auf verschiedenen Sportwetten Plattformen bei uns zu Lande auch immer intensiver, da jetzt alles wieder geschehen kann. Denn die traditionelle Dominanz der Bayern ist wieder in Gefahr.

Das Gewicht von Kanes Vermächtnis

Harry Kanes Profikarriere war von zahlreichen Beinahe-Erfolgen geprägt. Mit Tottenham und England hat er es zwar ins Finale geschafft, aber den Sieg nie erringen können. Die Finalteilnahmen in der Champions League, der Premier League und der Europameisterschaft haben kollektive Enttäuschung ausgelöst.

Der Wechsel zu den Bayern sollte alles revolutionieren. Sein Debüt im deutschen Supercup war jedoch ein katastrophaler Start. Kane konnte keinen Einfluss nehmen, als die Bayern eine 0:3 Niederlage gegen Leipzig erlitten. Obwohl er in dieser Saison auf individueller Basis herausragende Leistungen erbracht hat, die Torschützenliste der Bundesliga anführt und sich einen weiteren Goldenen Schuh verdient hat, haben die Bayern zu kämpfen.

Leverkusen beendete die lange Durststrecke schließlich mit dem Gewinn des Bundesliga-Titels in der vergangenen Saison. In der Zwischenzeit schied Bayern im Pokal frühzeitig aus und verlor im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid.

Stan Collymore, ein ehemaliger englischer Nationalspieler, äußerte sich zu der Last, die Harry Kane zu tragen hat. „Es wäre gut für Harry, wenn er endlich mit den Witzen über ihn als Pechvogel aufhören könnte“, sagte er bei Kanes Ankunft bei den Bayern. Der Wettbewerb um den Bundesliga Titel wird immer härter und die Bayern haben Schwierigkeiten, ihre Dominanz aufrechtzuerhalten. Folglich hat sich die Kontrolle verschärft.

Kanes schlimmster Albtraum

Harry Kane hat seine größte Chance während des Finales der Europameisterschaft am 14. Juli 2024 in Berlin. Dennoch führte dieser Tag zu einem weiteren tragischen Kapitel in seinem Berufsleben.

Kanes Traum wurde zunichte gemacht, als Spanien mit einem 2:1 Sieg die Engländer vernichtete. Spaniens Präzision und Gelassenheit waren letztendlich die entscheidenden Faktoren in dem hart umkämpften Spiel.

Diese Niederlage war nicht nur ein weiterer Rückschlag für Kane. Auch wenn es nicht der endgültige Sargnagel war, so war es doch zweifellos ein bedeutender. Die Geschichte, dass Kane im Fußball immer nur Zweiter wird, wurde durch die Niederlage weiter gefestigt. Er scheiterte erneut auf der bedeutendsten Bühne, trotz seiner besten Bemühungen.

Kane stand regungslos auf dem Spielfeld und sah zu, wie die spanische Mannschaft den Pokal in die Höhe stemmte, der ihm entgangen war, und die Last einer weiteren verpassten Gelegenheit war offensichtlich.

Ist es möglich, den Fluch zu brechen?

Trotz immer wiederkehrender Enttäuschungen ist Harry Kanes Karriere ein Beweis für seine Widerstandsfähigkeit. Sein Wunsch nach einem Titel ist auch im Alter von 31 Jahren ungebrochen.

Kane steht an einem Scheideweg, da die Bayern um die Bundesliga kämpfen und England um den Erfolg auf europäischer Ebene bemüht ist. Die Frage bleibt bestehen: Wann wird der Fluch gebrochen?