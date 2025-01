In einem torreichen Finale setzen sich Österreichs Herren am Sonntag beim Rohrmax-Cup in Wien deutlich mit 7:5 gegen Polen durch.

Bei den U21-Frauen und -Männer lief es hingegen nicht nach Wunsch: Beide Teams kommen nicht an ihre Leistung der letzten Tage heran und verlieren ihre Spiele um Platz 5.

Trotzdem eine beachtliche Leistung der Jungspunde, die sich immerhin in einem Erwachsenenbewerb sehr gut geschlagen geben.

Spielergebnisse Männer

Österreich - USA 6:3

Belgien - Österreich 6:10

Belgien - Österreich 4:8

Österreich - Kroatien 6:5

Österreich - Polen 7:5

Spielergebnisse U21w

Österreich U21 - USA 3:5

Tschechien - Österreich U21 0:2

Belgien - Österreich U21 3:2

Österreich U21 - Kroatien 3:4

Spielergenbisse U21m

Österreich U21 - SV Arminen 3:2

Kroatien - Österreich U21 5:3

Polen - Österreich U21 4:1

USA - Österreich U21 6:8

Belgien - Österreich U21 11:2

Endstand Frauen

USA

Belgien

Polen

SV Arminen

Kroatien

Österreich U21

Tschechien

Endstand Herren

Österreich

Polen

Kroatien

USA

Belgien

Österreich U21

SV Arminen