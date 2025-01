Wunderkind Luke Littler ist erstmals Darts-Weltmeister!

Luke Littler ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister!

Im Finale der World Darts Championship gewinnt der erst 17-jährige Engländer mit 7:3 gegen Michael van Gerwen und krönt sich zum jüngsten Darts-WM-Sieger aller Zeiten. Diese Errungenschaft hatte zuvor van Gerwen mit 24 Jahren inne.

Der Darts-Youngster startet fulminant in sein zweites WM-Finale in Serie - im Vorjahr verlor der damals 16-Jährige ja gegen Luke Humphries. Gegen van Gerwen läuft es schon zu Beginn deutlich besser.

Die ersten vier Sätze entscheidet Littler - teils absolut dominant - für sich. Der Engländer ist auf die Doppel, wie im Scoring überragend und nutzt beinahe jede Chance, während "Mighty Mike" beim Checken große Probleme hat.

Sehenswert zum ersten Satzgewinn

Nachdem van Gerwen aus den ersten 12 Legs nur zwei gewinnen kann, gelingt ihm im fünften Satz der erste Satzgewinn. Durch ein starkes 132-Finish auf dem Bullseye verkürzt "MvG" 1:4. Daraufhin läuft es zwar ausgeglichen - im Entscheidungs-Leg kann Littler allerdings auf 5:1 erhöhen. Bei der ersten Möglichkeit verkürzt van Gerwen auf 2:5.

Doch Littler schlägt wieder zurück und krallt sich auf der Doppel-20 seinen 6. Satz. Mit dem Rücken zur Wand pusht sich der Niederländer noch einmal, macht mit einer starken Leistung das 3:6.

Im zehnten Satz dieses Finalspiels legt Littler noch eine Schippe drauf, spielt ein starkes erstes Leg, breakt van Gerwen und packt mit seinem dritten Matchdart auf der Doppel-16!

"Wenn nichts mehr kommt, habe ich 'the big one' geholt"

Kurz nach dem größten Erfolg seiner Karriere sagt WM-Titelträger Littler gegenüber "Sky": "Ich kann es nicht glauben. Wir haben beide so gut gespielt. Michael (Anm. van Gerwen) war knapp hinter mir über das ganze Match. Jeder träumt davon, diese Trophäe in die Höhe zu strecken. Aber du musst ein hartes Feld schlagen, um das zu schaffen."

Besonders gut war der WM-Sieger auf seine Lieblingsdoppel, kurze wurde Littler sogar nervös: "Die Doppel-20 und Doppel-10 haben für mich heute gut funktioniert - aber ich musste sie auch treffen. Als ich im letzten Satz 2:0 vorne war, wurde ich nervös. Da habe ich zu mir gesagt - beruhige dich einfach."

Der Druck scheint beim Darts-Wunderkind abgefallen zu sein: "Ich könnte 2025 damit beenden, absolut nichts zu gewinnen - aber ich habe das Beste gewonnen. Aber offensichtlich will ich zehn Titel heuer gewinnen. Aber wenn nichts mehr kommt, habe ich 'the big one' geholt."

Der WM-Zweite van Gerwen zeigt sich als fairer Verlierer: "Fair Play für ihn. Jede Chance, die er hatte, hat er genutzt. Ich sage immer, alle 17 Jahre wird ein Star geboren - und er ist einer davon (Anm. van Gerwen ist 34). Aber wenn es nicht weh tun würde, wäre ich kein Sportler. Ich bin ein alter Bastard im Vergleich zu ihm - aber es ist so, wie es ist. Ich war heute am Anfang nicht scharf genug, habe insgesamt aber ein gutes Turnier gespielt."

