presented by

Schmerzhafte Weihnachtstage für die Nummer eins der Golfwelt: Bei der Zubereitung des Festmahls hat sich US-Star Scottie Scheffler die rechte Hand an einem zerbrochenen Glas so schwer verletzt, dass er sich sogar einer kleinen Operation unterziehen musste.

Der Texaner fällt dadurch einige Wochen aus. Den Saisonauftakt der PGA-Tour kommende Woche auf Hawaii (The Sentry vom 2. bis 5. Jänner) wird der 28-Jährige damit verpassen.

"Scottie erlitt eine Stichwunde an der rechten Handfläche durch ein zerbrochenes Glas", teilte Schefflers Manager Blake Smith mit. "Kleine Glassplitter blieben in der Handfläche, die operiert werden musste. Ihm wurde gesagt, dass er in drei bis vier Wochen wieder zu 100 Prozent fit sein sollte."

Schefflers nächster Turnierstart ist nun für den 16. bis 19. Jänner im kalifornischen La Quinta vorgesehen.

Scheffler ist derzeit der Dominator der Golf-Szene. Er gewann in der letzten Saison sieben Turniere auf der PGA-Tour - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war er eine Klasse für sich und erspielte sich die Goldmedaille.