Straka verpasst Top-Drei bei Players Championship nur knapp

Golfprofi Sepp Straka hat am letzten Loch der Players Championship in Ponte Vedra Beach ein mögliches Top-Drei-Ergebnis verspielt.

Der Wiener fabrizierte im TPC Sawgrass auf der 18. Bahn ein Doppel-Bogey, womit er seine bis dahin hervorragende Schlussrunde mit eins unter Par abschloss.

Die Top Ten werden sich für den an zehnter Stelle gestarteten Straka mit insgesamt acht unter Par trotzdem ausgehen, einige Asse waren am späten Sonntagabend (MEZ) noch unterwegs.