Die Erfolgsserie der Green Bay Packers gegen die Chicago Bears reißt. In der 18. und letzten Woche der Regular Season der NFL unterliegen die "Cheeseheads" dem Erzrivalen zum ersten Mal seit 2018.

Mit dem 22:24 am Lambeau Field und dem zeitgleichen 23:19-Auswärtssieg der Washington Commanders bei den Dallas Cowboys belegen die Packers den siebten, die Commanders den sechsten Seed der NFC.

Damit trifft Green Bay am Wildcard-Weekend auswärts auf die Philadelphia Eagles (#2).

Außerdem verlieren die Packers Christian Watson womöglich an eine schwerere Verletzung. Der Wide Receiver zieht sich ohne Fremdeinwirkung eine Blessur am Knie zu. Auch Jordan Love muss gegen die Bears einige Zeit mit einer Armverletzung aussetzen, scheint aber einsatzfähig zu sein.

Bucs holen sich NFC South

Die Tampa Bay Buccaneers gewinnen zum vierten Mal in Folge die NFC South. Das 27:19 über die New Orleans Saints sichert ihnen gleichzeitig auch ein Heimspiel am Wildcard-Weekend, im Falle einer Niederlage der Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks sogar als dritter Seed (ansonsten #4).

Mit dem letzten Spielzug der Partie überwindet Mike Evans die Schallmauer von 1.000 Receiving Yards in der Regular Season. Er ist der erste NFL-Spieler, dem das in elf Saisonen en suite gleich nach seinem Einstieg in die Liga gelingt.

Nur mehr Jerry Rice (14) hat insgesamt mehr Spielzeiten mit über 1.000 Receiving Yards zu Buche stehen.

Raimann beendet Saison mit Sieg

Die aus dem Playoff-Rennen ausgeschiedenen Indianapolis Colts mit Österreichs Bernhard Raimann gewinnen ihr letztes Saisonspiel. Gegen die Jacksonville Jaguars gibt es ein 26:23 nach Overtime. Offensive Tackle Raimann beschützt dabei Ersatzquarterback Joe Flacco.

Indianapolis beschließt die Saison mit einer Bilanz von 8:9 Siegen. Mit einem neunten Erfolg wären die Playoffs in Reichweite gewesen. Stattdessen verpasste das Team zum vierten Mal in Folge die K.o.-Phase. Raimann muss nach drei NFL-Jahren weiter auf seinen ersten Playoff-Auftritt warten.

Sein Rookie-Vertrag bei den Colts läuft noch für eine Saison. Danach könnte auf den 27-jährigen Wiener ein großer Zahltag warten.

