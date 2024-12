Nun fix! Neuer Job für Ex-Williams-Pilot Logan Sargeant

Neuer Job für Ex-Williams-Pilot Logan Sargeant!

Der 23-Jährige, der vor rund drei Monaten beim britischen Traditionsrennstall in der Formel 1 seine Koffer packen musste, heuert künftig in der European Le Mans Series in der LMP2-Klasse an und wird für IDEC Sport Kilometer sammeln.

Dies bestätigte Teamchef Cyril Abiteboul, der früher für Renault in der Formel 1 in ebenjener Position fungierte, nochmals in einer Pressekonferenz.

Abiteboul glaubt an Sargeants Qualitäten

"Wir glauben, dass Logan eine weitere Chance im Motorsport verdient. Er ist sehr bescheiden, sehr leidenschaftlich und motiviert. Die F1 ist sehr groß und natürlich ist die LMP2 etwas anders, aber es ist Rennsport. Das ist das, was motivierend ist", so der Franzose über seinen neuen Schützling.

Sofern für Sargeant alles nach Plan läuft, winkt ab 2026 ein Cockpit in der WEC, der World Endurance Championship. Dort könnte der 23-Jährige mittels einer Kooperation seines künftigen Arbeitgebers mit Genesis Magma Racing, die ihren Einstieg in die WEC planen, landen.

In der Formel 1 konnte der US-Amerikaner nie wirklich Fuß fassen. In den Saisons 2023 und 2024 bestritt Sargeant insgesamt 36 Rennen für Williams, konnte dabei jedoch nur einmal mit einem zehnten Platz beim Großen Preis der USA 2023 in die Punkte fahren.

