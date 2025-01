Der Japaner Ryo Hirakawa findet auch für die Formel-1-Saison 2025 einen Sitz, wenn auch als Test- und Ersatzfahrer.

Der Le-Mans-Sieger von 2022 schließt sich dem französischen Rennstall Alpine, der in das letzte Jahr als Werksteam gehen wird, an und werde "bei der Fahrzeugentwicklung" mithelfen, wie es in der Presseaussendung heißt.

Zudem werde Hirakawa am ersten Freien Training beim Grand Prix von Japan in Suzuka (4. April) teilnehmen. Ob er Pierre Gasly oder Jack Doohan vertreten wird, ist noch offen.

Hirakawa dankbar für Chance bei Alpine

"Es ist eine Ehre, bei Alpine Test- und Ersatzfahrer zu sein", sagt der Japaner, der neben seinem Le-Mans-Sieg zweimal Hypercar-Champion in der Langstrecken-WM (WEC) wurde, und führt fort: "Es ist eine großartige Möglichkeit, mit so einem engagierten Team zu arbeiten."

Hirakawa kam in der abgelaufenen Saison beim Finale in Abu Dhabi als Freitagsfahrer bei McLaren zum Einsatz und ersetzte im Training den Australier Oscar Piastri. Zudem nahm er für das US-Team Haas, das eine technische Partnerschaft mit seinem Hauptarbeitgeber Toyota hat, am Young-Driver-Test teil.

Dennoch wird der Fokus des 30-Jährigen aus Kure, der sich 2017 in seiner Heimat in Lexus-Diensten zum Meister der Super GT kürte, weiter auf der Langstrecken-WM liegen. Hirakawa wird sich den Toyota-Hypercar mit den beiden Ex-Formel-1-Piloten Sébastien Buemi und Brendon Hartley teilen und den dritten Titel anstreben.

