F1-Rennen in Afrika? Staatspräsident kündigt Bewerbung an

Ruandas Präsident Paul Kagame kündigte am Freitag die Bewerbung seines Landes für ein Formel-1-Rennen an.

Zuvor findet in der Hauptstadt Kigali die jährliche FIA-Gala statt, bei der die Formel-1-Siegertrophäe zum vierten Mal in Folge an Max Verstappen geht. Seit dem letzten Großen Preis von Südafrika in Kyalami, nördlich von Johannesburg, im Jahr 1993 ist die Formel 1 nicht mehr in Afrika gefahren.

"Ich freue mich, offiziell bekanntgeben zu können, dass Ruanda versucht, den Nervenkitzel des Rennsports nach Afrika zurückzubringen, indem es einen Formel-1-Grand-Prix ausrichtet", sagte Kagame.

Wurz-Team soll Strecke entwerfen

Formel-1-CEO Stefano Domenicali hatte im August bereits angekündigt, dass Ruanda ein Rennen auf einer permanenten Rennstrecke ausrichten wolle.

"Ich versichere Ihnen, dass wir diese Chance mit der Ernsthaftigkeit und dem Engagement angehen, die sie verdient. Gemeinsam werden wir etwas aufbauen, auf das wir alle stolz sein können", fügte Kagame hinzu.

Medienberichten zufolge soll die Strecke, die von einem Team unter der Leitung des Österreichers Alexander Wurz entworfen werden soll, in der Nähe eines neuen internationalen Flughafens liegen. Dieser wird derzeit in Bugesera, etwa 40 km von Kigali entfernt, gebaut.

