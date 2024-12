WM-Qualifikation: Das sind die ÖFB-Gegner!

Das ÖFB-Nationalteam kennt seine Gegner für die Qualifikation zur FIFA Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird.

Die Truppe von Ralf Rangnick, die bei der Auslosung in Zürich aus Topf 1 gezogen wurde, trifft in Gruppe H auf Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern und San Marino.

Gruppensieger fix bei der WM

Die zwölf Gruppensieger qualifizieren sich fix für die WM-Endrunde 2026. Die Gruppenzweiten spielen mit den besten Teams der Nations League, die nicht unter die ersten zwei gekommen sind, im Playoff um die vier restlichen Startplätze.

Österreich startet nicht vor Sommer 2025 in die Qualifikation, da man im März das Nations-League-Playoff gegen Serbien bestreitet. Der letzte Qualifikations-Spieltag findet Mitte November 2025 statt. Das Playoff-Turnier für die verbleibenden Startplätze steigt dann zwischen 23. und 31. März 2026.

Das Eröffnungsspiel der WM findet dann am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt statt, das Finale am 19. Juli 2026 in New York.

Die Übersicht aller Gruppen:

Gruppe A: Sieger Deutschland/Italien, Slowakei, Nordirland, Luxemburg

Gruppe B: Schweiz, Schweden, Slowenien, Kosovo

Gruppe C: Verlierer Portugal/Dänemark, Griechenland, Schottland, Belarus

Gruppe D: Sieger Frankreich/Kroatien, Ukraine, Island, Aserbaidschan

Gruppe E: Sieger Spanien/Niederlande, Türkei, Georgien, Bulgarien

Gruppe F: Sieger Portugal/Dänemark, Ungarn, Irland, Armenien

Gruppe G: Verlierer Spanien/Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta

Gruppe H: Österreich, Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Zypern, San Marino

Gruppe I: Verlierer Deutschland/Italien, Norwegen, Israel, Estland, Moldawien

Gruppe J: Belgien, Wales, Nordmazedonien, Kasachstan, Liechtenstein

Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra

Gruppe L: Verlierer Frankreich/Kroatien, Tschechien, Montenegro, Färöer, Gibraltar

