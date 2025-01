Rom ist Rot! AS Roma bremst Lazio im Derby ein

Die Saison der AS Roma läuft nicht nach Wunsch, aber am 19. Spieltag der Serie A gibt es einen Prestige-Erfolg: Im Derby gegen Lazio holen die Gastgeber einen 2:0-Erfolg.

Den Anfang macht Lorenzo Pellegrini mit einem Zuckertor: Nach einem schönen Angriff kann er sich an der Strafraumgrenze Zeit lassen, legt sich den Ball zurück und schlenzt ihn in die Kreuzecke (10.). Sein erstes Saisontor.

Auch in der 18. Minute geht es schnell: Paulo Dybala läuft an, legt nach rechts auf Alexis Saelemaekers. Der Belgier trifft im Nachsetzen zum 2:0.

In der Folge hat Lazio mehr vom Spiel, zeigt sich aber nicht gefährlich genug.

In der Schlussphase gehen die Wogen hoch. Nach einem Foul von Mats Hummels an Taty Castellanos brennen dem Deutschen die Sicherungen durch, es kommt zu einer Rudelbildung. Am Ende sieht jedoch Castellanos genau wie zwei Funktionäre der Roma glatt Rot, dazu N'Dicka Gelb.

Bereits zuvor gewinnt Cagliari auswärts bei Monza 2:1, Lecce gegen Genoa und Torino gegen Parma enden jeweils 0:0.

Lazio verliert als Vierter den Anschluss zur Spitze, liegt neun Punkte hinter Napoli - auch Inter und Atalanta können den Vorsprung noch auf neun Zähler ausbauen. Die Roma liegt mit 23 Punkten auf Rang zehn.

