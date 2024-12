Kantersieg bei Lazio! Inter festigt Tabellenrang drei

Inter Mailand fertigt Lazio Rom in Runde 16 der Serie A auswärts mit 6:0 ab.

Von Beginn an machen beide Teams das Spiel schnell, die Partie ist umkämpft. Bis zur ersten wirklich guten Torchance dauert es daher, Noslin schießt in Minute 22 für Lazio drüber.

In der 37. Spielminute wird es dann turbulent. Der Ball landet im Lazio-Tor, de Vrij staubt nach einem abgewehrten Dumfries-Versuch ab, zuvor gab es aber ein Stürmerfoul von Lautaro Martinez. Der VAR schaut sich die Situation noch einmal an - und erkennt vor dem Stürmerfoul ein Handspiel von Gigot. Statt eines aberkannten Tores gibt es für Inter daher den Handelfmeter. Calhanoglu ist vom Punkt cool und bringt Inter in Führung (41.).

Die "Nerazzurri" legen noch vor der Pause nach. Dumfries flankt zur Mitte, Dimarco vollendet volley zur 2:0-Halbzeitführung.

Nach der Pause wird es deutlich

Mit einem Traumtor macht Barella den Deckel vorzeitig drauf, wuchtet den Ball nach Calhanoglu-Vorarbeit unter die Latte (51.). Nur zwei Minuten später stellt Dumfries auf 0:4, er trifft per Kopf (53.).

Der eingewechselte Carlos Augusto kann sogar noch das 0:5 erzielen (77.). Ein Tchaouna-Ballverlust leitet den Treffer ein, Augusto trifft aus spitzem Winkel. Zielinski hat noch die Möglichkeit auf das halbe Dutzend, schießt aber über das Tor (83.). Das 0:6 gelingt stattdessen Marcus Thuram, der sich nach einem Mkhitaryan-Pass in die Tiefe durchsetzt und Lazio-Keeper Povedel überwindet (90.).

Marco Arnautovic erlebt die Machtdemonstration seines Teams nur von der Bank aus, er wird nicht eingewechselt.

Durch den deutlichen Auswärtssieg kann Inter Rang drei absichern, der Rückstand auf Tabellenführer Atalanta beträgt nur drei Punkte. Lazio bleibt drei Punkte hinter Inter mit 31 Punkten auf Rang fünf der Tabelle.