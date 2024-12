Paris Saint-Germain steht im Sechzehntelfinale des Coupe de France.

In Runde eins bezwingen die Pariser Kevin Danso und RC Lens aber erst im Elfmeterschießen. Denn nach 90 Minuten steht es 1:1. Nzola bringt Lens in der 66. Minute sogar in Führung, Ramos hat wenig später (70.) die Antwort parat.

Eine Verlängerung gibt es im französischen Pokal seit einigen Jahren nicht mehr, stattdessen geht es direkt in das Elfmeterschießen. Die ersten drei Strafstöße werden auf beiden Seiten allesamt verwertet, doch dann vergibt Lens zwei Mal, während PSG den vierten trifft.

In der nächsten Runde trifft der Titelverteidiger auf den Fünftligisten FC Espaly.

Ebenfalls im Sechzehntelfinale steht Adi Hütter mit seiner AS Monaco nach einem 4:1 gegen L'Union Saint Jean. Der nächste Gegner heißt Stade Reims.

Alle Ergebnisse der ersten Runde des Coupe de France:

