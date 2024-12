Nächste Niederlage! Aston Villa verschärft ManCity-Krise

Die Formkrise von Premier-League-Topklub Manchester City verschärft sich weiter!

Die "Cityzens" unterliegen, nach dem verlorenen Manchester Derby, auch Konkurrent Aston Villa mit 1:2 und müssen die siebente Pleite aus den jüngsten zehn Partien einstecken.

Zwar kann die Elf von Pep Guardiola in der ersten Halbzeit für den einen oder anderen offensiven Akzent sorgen. Das Führungstor erzielen jedoch die Gastgeber:

Duran schlägt für Aston Villa nach gut einer Viertelstunde zu (16.) und lässt die "Villans" jubeln. So geht es mit einer knappen Führung für Aston Villa in die Pause.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Aus dieser starten die Hausherren besser als die "Skyblues", die in Minute 65 das 0:2 durch einen Treffer von Rogers hinnehmen müssen und so noch mehr Arbeit vor sich haben.

Zwar versucht der amtierende Meister in die Spur zurückzufinden, doch ohne Erfolg, denn der Anschlusstreffer durch Foden in der Nachspielzeit (90.+3) kommt zu spät.

So geht die Guardiola-Elf am Ende verdient mit 1:2 als Verlierer vom Platz und liegt in der Tabelle als Sechster weiter hinter den eigenen Erwartungen. Aston Villa überholt City hingegen und ist Fünfter.

