Ein Punkt kommt mit! Manchester United ärgert FC Liverpool

Nach drei Spielen ohne Punkt kann Manchester United wieder anschreiben - und das ausgerechnet beim Erzrivalen und Tabellenführer! Die "Red Devils" nehmen vom FC Liverpool am 20. Premier-League-Spieltag ein 2:2 mit.

In der ersten Hälfte entwickelt sich das erwartete Spiel: Liverpool läuft an, United will die Null halten. Nach einer Viertelstunde wird es zweimal kritisch, als Gakpo knapp verpasst (14.) und Mac Allister an Onana scheitert (16.).

Dass Diallo den Ball mit dem Kopf nur streift (20.) und Höjlund von Becker gestoppt werden muss (42.), sind die Ausnahmen an Möglichkeiten auf der Gegenseite.

United trifft zuerst

Trotzdem gibt es nach der Pause erst einmal die Führung für den Außenseiter: Lisandro Martinez wird im Strafraum bedient und haut aus spitzem Winkel einfach mal drauf - der Ball schlägt unter der Latte ein (52.).

Das wird zum Weckruf, der Spielstand hält nur sieben Minuten: Gakpo geht in den Strafraum, lässt De Ligt aussteigen und trifft in die lange Ecke (59.).

De Ligt ist auch kurz darauf im Fokus: Bei einem Kopfball von Mac Allister hat der Niederländer den Arm unnatürlich in der Höhe, nach VAR-Studium gibt es Elfmeter. Onana hat die richtige Ecke, aber Salahs Schuss ist zu wuchtig - sein 18. Saisontor (70.).

Dabei bleibt es aber nicht. Nach einem Konter spielt Garnacho in den Rückraum, wo Diallo sofort abnehmen kann und Becker nicht schnell genug reagiert (80.).

Das letzte Wort hat beinahe Manchester United: Tief in der Nachspielzeit steht Maguire auf einmal allein am Elferpunkt, setzt seinen überhasteten Abschluss aber drüber.

Liverpools Vorsprung auf den FC Arsenal beträgt damit sechs Punkte. Manchester United liegt mit 23 Zählern auf Rang 13.

Die besten Fan-Choreos 2024 im internationalen Fußball