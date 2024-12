Sieg in St. Pauli! Bremen kommt Europacup-Plätzen nahe

Am 14. Spieltag der Deutschen Bundesliga besiegt Werder Bremen den FC St. Pauli auswärts mit 2:0.

Dabei nutzen die Gäste in einer ausgeglichenen ersten Hälfte ein der wenigen Chancen zur Führung. Derrick Köhn bringt Werder in der 24. Minute in Front.

Im zweiten Durchgang versucht der Gastgeber mehr ins Spiel zu investieren, ein Ausgleich will aber nicht gelingen. Stattdessen trifft Marvin Duksch auf der anderen Seite zum 2:0 (54.).

Mit dem Sieg springen die Bremer mit 22 Punkten vorerst auf Rang sieben, können in einem spannenden Mittelfeld allerdings noch von Dortmund und Stuttgart überholt werden.

Für St. Pauli hingegen ist Abstiegskampf angesagt, der Aufsteiger ist mit elf Punkten 15. Heidenheim kann gegen Stuttgart die Hamburger noch auf den Relegationsplatz befördern.

