Rückschlag für die TSG Hoffenheim!

Die Ilzer-Elf kassiert zum Auftakt der 26. Runde der deutschen Bundesliga auswärts bei Aufsteiger St. Pauli eine bittere 0:1-Niederlage.

Beide Teams agieren im ersten Spielabschnitt weitestgehend auf Augenhöhe, wenngleich die Gastgeber phasenweise mehr Offensivgefahr erzeugen können.

Innerhalb von einer Minute hat Pauli durch Sinani und Van der Heyden die Doppelchance auf die Führung. Einmal kann Baumann sich im Tor der Sinsheimer auszeichnen, einmal segelt der Ball knapp am linken Pfosten vorbei (27./28.).

Baumann patzt - Weißhaupt bedankt sich

Nach dem Seitenwechsel erwischt St. Pauli den besseren Start und geht direkt in Führung. Baumann will Bischof anspielen, Treu fängt den Ball aber ab, überlupft den TSG-Keeper und legt nochmal quer auf Weißhaupt. Dieser schiebt den Ball schließlich zum 1:0 ins leere Tor (51.).

In weiterer Folge drückt der Aufsteiger auf den zweiten Treffer, Baumann verhindert das aber durch eine starke Parade gegen Irvine aus kurzer Distanz (58.).

Von einem Aufbäumen ist von Hoffenheim wenig zu spüren, die Ilzer-Elf kann vor allem Offensiv selten für Kreativität sorgen. Einzig in der Nachspielzeit kommt die Ilzer-Elf zur großen Ausgleichschance. Ritzka will den Ball klären, schießt dabei Treu ins Gesicht und die Kugel geht nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei (90.+3).

In der Tabelle erhöht St. Pauli durch den Heimerfolg den Druck auf Hoffenheim und Co. Die Hamburger liegen mit 25 Punkten auf Rang 15, Hoffenheim ist 13. hat aber nur einen Punkt mehr.

