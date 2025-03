Heidenheim gibt mit Sieg im Keller-Duell die Rote Laterne ab

Der 1. FC Heidenheim meldet sich am Sonntagnachmittag mit einem 3:1-Heimsieg über Holstein Kiel im Abstiegskampf zurück.

Marvin Pieringer bringt die Gastgeber in der 33. Minute per Kopf in Führung. Kurz nach Seitenwechsel erhöht Budu Ziviadze auf 2:0 (47.).

In der Schlussphase bringt ein Treffer von Phil Harres wieder Spannung in die Partie (87.), in der Nachspielzeit macht Sirlord Conteh aber endgültig den Deckel drauf (93.).

Heidenheim gibt damit die Rote Laterne an Kiel ab und hat mit 19 Punkten nur mehr einen Zähler Rückstand auf Bochum, das den Relegationsplatz innehat. Kiel findet sich mit 17 Punkten auf dem letzten Platz.