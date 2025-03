Mit gehörigem Verzug fährt Eintracht Frankfurt in der 26. Runde der Deutschen Bundesliga einen 3:1-Erfolg bei Abstiegskandidat Bochum ein.

Erst 50 Minuten nach dem geplanten Spielbeginn konnte die Partie angepfiffen werden. Der Grund: Banner der Eintracht-Fans versperren den Weg zu einem Flucht- bzw. Rettungstor.

Nach langer Wartezeit dominieren die Gäste dominieren zu Beginn, die Führung lässt dann aber doch fast eine halbe Stunde auf sich warten. Rasmus Kristensen ist es schließlich, der der nach einem schönen Spielzug im zweiten Versuch mit einem Aufsitzer die Führung besorgt (27.).

Fünf Minuten später erhöht Jean Bahoya nach einer Kopfball-Hereingabe von Ekitike aus sieben Metern auf 2:0.

Frankfurt-Goalie Santos hält den Sieg fest

Nach Seitenwechsel wirft Bochum noch einmal alles nach vorne - und wird für seinen Mut auch belohnt. Gerrit Holtmann verkürzt in der 73. Minute auf 1:2. Doch ein Punktgewinn geht sich am Ende nicht mehr für die Gastgeber aus - Frankfurt-Goalie Santos kann sich einige Male auszeichnen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit macht Michy Batshuayi schließlich den Sack zu.

Frankfurt zieht damit wieder punktemäßig mit dem Tabellen-Dritten Mainz gleich, ist nun Vierter und damit auf einem Champions-League-Startplatz. Bochum ist weiterhin als 16. auf dem Relegationsplatz zu finden - zwei Punkte vor dem 17. Kiel.